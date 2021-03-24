ВАКС пояснив, чому не продовжив строки досудового розслідування у справі голови ОАСК Вовка

У судді кажуть, що детективи НАБУ не надали слідчому судді достатнього обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування, а ті доводи, на які посилалися, не були підтверджені належним чином.

Вищий антикорупційний суд відмовив детективам НАБУ в продовженні строку досудового розслідування щодо голови ОАСК Павла Вовка та інших суддів через недостатнє обґрунтування необхідності продовження цих строків.

Про це йдеться у коментарі судді-спікера ВАКС Віри Михайленко, розміщеного на сайті Вищого антикорупційного суду.

"Розглядаючи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наданими матеріалами підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру вищезазначеним особам, та про причетність підозрюваних до вказаної події, - зазначали у ВАКС.

Суд також проаналізував доводи сторони обвинувачення щодо тих процесуальних дій, на необхідності виконання яких наполягала сторона обвинувачення, та обставини, які заважали їх вчинити. Зазначається, що вказані в клопотанні детектива розшукові дії вже були предметом дослідження слідчим суддею в ході розгляду попередніх клопотань детектива про продовження строку до шести та до восьми місяців.

"Як вбачається із ухвали, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні сторона обвинувачення не навела нових обставин, які перешкоджали здійсненню перерахованих слідчих та процесуальних дій у строк до 17 березня 2021 року, та які обумовлюють продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців", - заявили у ВАКС.

Також слідчий суддя визнав недоведеним існування ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, які необхідно виконати і які діють після 17.03.2021 (тобто до часу завершення досудового розслідування). Також визнано недоведеною об’єктивність причин, які заважали раніше звернутись до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Детективи, як вважають у суді, не надали доказів того, що аудіозаписи - так звані плівки Вовка - треба досліджувати ще чотири місяці додатково або що для проведення експертиз необхідно отримати та надати додаткові докази.

"Про існування будь-якої можливості відшукання зразків голосу для проведення експертизи протягом наступних чотирьох місяців у клопотанні не зазначалось, також у клопотанні не зазначені причини за яких їх не відшукано до 17.03.2021р., при цьому небажання підозрюваних надавати такі зразки не може слугувати підставою для подальшого продовження строку досудового розслідування, оскільки це не є їх обов’язком і відсутні підстави вважати, що їхня позиція зміниться. Крім того, до матеріалів клопотання не надано клопотань експертів, виконання яких необхідне при проведенні експертизи", - додали у ВАКС.

Певні процесуальні (не слідчі) дії із зазначених детективом слідчий суддя визнав такими, що можуть проводитися після завершення строків досудового розслідування, оскільки такі дії не спрямовані на отримання доказів, а лише створюють можливість стороні захисту ознайомитись з відповідними прийнятими рішеннями в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також відхилив доводи обвинувачення щодо необхідності додаткового строку досудового розслідування для надання правової оцінки діям окремих осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень у справі ОАСК.

Таким чином, відмова у задоволенні клопотання зумовлена тим, що сторона обвинувачення не надала слідчому судді достатнього обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, а ті доводи, на які посилалися, не були підтверджені належним чином", - підсумували в суді.

Нагадаємо, що 17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Вовка багато разів намагалися примусово привести в суд на засідання з обрання запобіжного заходу. Рішення про примусовий привід ухвалював суддя ВАКС Андрій Біцюк. Але голова ОАСК на жодне з засідань не з'явився і знайти за місцем проживання чи роботи його не змогли.

Біцюка потім Вища рада правосуддя притягнула до відповідальності за те, що він вказав в ухвалі суду факт складання та підписання повідомлення про підозру певним особам, але цей висновок не відповідає матеріалам клопотання.

17 березня НАБУ завершило досудове розслідування справи щодо зловживання в Окружному адмінсуді Києва, підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. У НАБУ зазначили, що детективи і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі.