Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах

У прокуратурі вирішили, що підозрюваний у хабарництві Мазурик не порушив правил службової етики.

Викритий під час отримання 100 тисяч доларів хабаря столичний прокурор Святослав Мазурик продовжує працювати на своїй посаді й навіть представляє обвинувачення в кримінальних справах.

Про це «Слідству.Інфо» підтвердили в офіційній відповіді на запит у прокуратурі міста Києва.

«Повідомляю, що Мазурик Святослав Володимирович перебуває на посаді прокурора Київської місцевої прокуратури №6 (Печерського району) міста Києва», - йдеться у відповіді.

Святослава Мазурика затримали влітку минулого року під час отримання 100 тисяч доларів хабара від співробітника банку. Тоді Мазурика взяли під варту з правом внесення застави і відсторонили від посади. Його дії кваліфікували як шахрайство, службове підроблення і неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Утім, у січні 2021-го він повернувся на роботу. Також нещодавно йому зменшили заставу з 630 тисяч грн до 227 тисяч грн.

За інформацією з судового реєстру, Мазурик регулярно ходить на судові засідання, де представляє сторону обвинувачення як прокурор. Попри те, що він і сам є підозрюваним в корупції.

Як повідомили в прокуратурі, щодо Мазурика проводили два службових розслідування. По одному з них на прокурора склали дисциплінарну скаргу і направили до кадрової комісії. Водночас, за результатами другого розслідування вирішили, що підозрюваний в хабарництві Мазурик не порушив правил прокурорської етики.

«За результатами іншого службового розслідування не підтверджено фактів недотримання останнім вимог правил прокурорської етики, у зв’язку з чим складено відповідний висновок», - зазначили в київській прокуратурі.

Нагадаємо, 4 червня столичного прокурора Святослава Мазурика затримали під час отримання пакунку, у якому, як стверджують правоохоронці, було 100 тисяч доларів. За ці кошти прокурор нібито мав закрити справу щодо службовців «Банку Альянс», а також обіцяв у подальшому допомагати банкірам вирішувати проблеми із законом.

Пізніше правоохоронці виявили, що Мазурик разом зі спільником із СБУ фактично створили фейкове кримінальне провадження, щоб шантажувати працівників банку.

На наступний день після затримання суд відсторонив прокурора від посади. Згодом він вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 630 тисяч гривень.

Прокурори Офісу генпрокурора звернулися до апеляційного суду й попросили збільшити заставу до 10 млн гривень. Утім, судді Київського апеляційного суду 30 липня відхилили клопотання прокурорів.

Як розповідало «Слідство.Інфо», перед тим, як отримати пакунок, Мазурик хвалився банкіру, що може вирішити в Київському апеляційному суді практично будь-яке питання. Дружина прокурора Наталія Мазурик працює в цьому суді головним спеціалістом.

Також ми повідомляли, що напередодні зустрічі з банкіром Святослав Мазурик кілька разів відвідував автосалон Mercedes-Benz у Києві. Як заявляв у суді представник обвинувачення, Мазурик за хабар планував купити автомобіль.