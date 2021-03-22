В Раді зареєстрували проєкт постанови з осудженням подій на Банковій

Розглянути цю постанову Рада зможе не раніше ніж за кілька днів.

Члени фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про засудження подій, що сталися під Офісом президента у суботу, 20 березня.

Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Протягом короткого часу "народився" текст постанови, який сьогодні більш ніж 120 депутатів підписали, саме про осудження цих дій. Ця постанова також стосується вказівок керівникам МВС, ГБР, СБУ розібратися з цим якомога швидше ... Ми б хотіли, щоб органи, які розслідують злочини в сфері національної безпеки і в сфері роботи топ-чиновників, поінформували нас про те, чи були факти прямої участі в цих хуліганських діях будь-яких депутатів або службовців", - сказав Корнієнко.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проект постанови №5295 "Про засудження подій, сталися 20 березня 2021 у Офісу президента України" був зареєстрований 22 березня, але текст документа поки відсутній.

За словами Корнієнка, розглянути цю постанову Рада зможе не раніше ніж за кілька днів, адже голова Верховної Ради Дмитра Разумков наразі перебуває у відрядженні.

Зі свого боку народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура в своєму Telegram повідомив, що попередньо позачергове засідання Ради відбудеться у п'ятницю, 26 березня. "Порядок денний буде пізніше. Але я буду пропонувати також включити питання про тарифи, ФОПах і доступною розмитненні авто", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції експерти оцінили у 2 млн грн.

Варто зазначити, що Верховна Рада скасувала пленарний тиждень з 29 березня по 2 квітня у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Києві. Депутати не збиратимуться в сесійній залі до 13 квітня і працюватимуть у комітетах у онлайн-режимі.