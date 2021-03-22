Прокуратура Криму відкрила справу щодо 23 російських артистів

Йдеться про осіб, які виступали на концерті з нагоди відкриття Керченського мосту 15 травня 2018 року.

За процесуального керівництва Прокуратури АР Крим та м.Севастополя розпочато кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, які незаконно відвідували окупований півострів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За Інформацією прокуратури, артисти відвідали окупований Крим для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку 15 травня 2018 року.

“Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим”, - йдеться у повідомленні.

Інформагентство "Голос Криму" оприлюднило список з 23 артистів, щодо яких порушено провадження:

Лариса Доліна

Діма Білан

Дмитро Харатьян

Валерія

Марина Кім

Олександр Міньков

Зара

Денис Майданов

Олександр Скляр

Ольга Кормухіна

Олена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмин

Григорій Лепс

Юліанна Караулова

Олександр Буйнов

Пелагея

Стас П'єха

Юлія Волкова

Олег Шаумаров

Наталя Майданова

Руслан Тагієв

Раніше повідомлялося про те, що українські правоохоронці ведуть розслідування щодо 59 російських артистів, які відвідували окупований Крим.