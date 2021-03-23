У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
ГоловнаПраво

РНБО виключила з санкційних списків двох громадян РФ і одну компанію

Документом внесено низку змін і доповнень до переліків осіб, щодо яких раніше були введені санкції.

РНБО виключила з санкційних списків двох громадян РФ і одну компанію
Фото: .president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)».

Про це свідчить інформація на сайті голови держави.

Документом внесено низку змін і доповнень до переліків осіб, щодо яких раніше були введені санкції.

Так, зі списку фізичних осіб виключені громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви.

З переліку юридичних осіб, щодо яких введені обмежувальні заходи, виключено російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія".

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 березня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України" від 19 березня 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також