Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо хімічної безпеки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України" від 19 березня 2021 року.

Відповідний указ № 104/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

Як повідомляє пресслужба ОП, своїм рішенням РНБО визнала недостатньо ефективною діяльність Кабінету Міністрів щодо забезпечення проведення державної політики у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами.

"Зважаючи на це, уряд має у двомісячний строк опрацювати питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами та посилення спроможностей референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин, утвореного на базі Державного підприємства “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

Також Кабмін має сформувати перелік наявних акредитованих хімічних лабораторій науково-дослідних інститутів та вирішити питання створення на їхній базі відповідно до профілю діяльності центрів (референс-лабораторій) для здійснення моніторингу, виявлення та ідентифікації небезпечних хімічних речовин.

У цей же строк має бути вирішено питання створення клінічного токсикологічного центру.

Також має бути сформовано й затверджено перелік небезпечних речовин та речовин, що становлять загрозу у разі техногенних аварій, а також порядок поводження з ними в Україні, встановлення гігієнічних нормативів з урахуванням європейських підходів та світових практик тощо.

Крім того, за три місяці уряд має підготувати пропозиції щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці № 170 про безпеку при використанні хімічних речовин на виробництві і щодо приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть.

Також у 2021 році має бути затверджений план заходів на 2022-2030 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря. Указ набирає чинності з дня його опублікування.