Окупаційна влада засудила кримчанина до 6 років ув'язнення за участь в "українському нацбатальйоні"

Суд в окупованому Росією Криму 23 березня призначив 6 років ув’язнення в колонії суворого режиму Меджиту Аблямітову, якого звинувачували в участі в "українському нацбатальйоні". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Під час оголошення вироку в залі Кіровського районного суду дозволили бути присутніми брату та сестрі Аблямітова.

Сторона звинувачення попросила для Аблямітова 8,5 років позбавлення волі.

20 січня у суді допитали п’ятьох свідків у справі. Так, один з них, Айдин Мамутов, раніше засуджений за участь в батальйоні, повідомив, що не давав зазначених в протоколі допиту свідка показань.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова відреагувала на вирок, назвавши його безпідставним.

"Усі покази Меджита Аблямітова, отримані під час допитів на етапі слідства були отримані під тиском працівників ФСБ", - підкреслила вона.

Жителя Кіровського району Криму Аблямітова затримали 19 серпня 2020 року. У ФСБ Росії стверджували, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим".

Прокуратура АРК у відповідь почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України.

Добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана почав формування 2016 року, його членами переважно були кримські активісти. Батальйон дислокувався на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області. Добробат позиціонує себе як кримське, а не кримськотатарське формування.

У Росії й окупованому Криму його визнано незаконним збройним формуванням.

Аблямітов став шостим громадянином України, якого засудили в Криму за сфабрикованими звинуваченнями у справі цього батальйону. Раніше вироки отримали Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Дилявер Гафаров, Наріман Межмедінов, Айдин Мамутов.