​МОН: християнська етика не може бути обов'язковим предметом у школах

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що предмет "Християнська етика" не може бути обов'язковим у школах.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю.

"Заклад освіти визначає... предмети варіативного освітнього компоненту з урахуванням освітніх потреб учнів. Саме заклад освіти приймає рішення про включення до освітньої програми одного з предметів, наприклад, "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування. Предмет "Основа християнської етики", про який так довго точиться дискусія, не може бути обов'язковим для вивчення", - сказав він.

Нагадаємо, що на початку року в Україні розгорівся скандал з приводу того, що МОН нібито запропонувало зробити обов’язковим предмет "Християнська етика" для учнів п’ятих-шостих класів.