Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли у 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати

Озеро Качине на київських Позняках, яке активісти багато років захищали від забудови, знову готують під будівництво. Про це стало відомо з протоколу наради, проведеної заступником київського міського голови В'ячеславом Непопом. Протокол засідання від 23 березня опублікував на своїй сторінці експерт з містобудування і активіст Георгій Могильний.

Предметом наради було поновлення підготовчих робіт до будівництва житлового будинку по вул. Здолбунівській (перетин з вул. Тепловозною). Забудовник тут не приватний, він належить місцевій громаді - це КП "Житлоінвестбуд - УКБ". Проєкт називається інвестиційним (інвестдоговір від 31.12.2014) і передбачає виділення частини квартир для постраждалих від "Еліта-Центр". Термін дії договору подовжили до 2024 року.

З протоколу наради зрозуміло, що вже до 30 березня представник забудовника має надати актуальну інформацію про стан земельної ділянки та надати пропозиції початку підготовчих робіт для будівництва.

Ділянка, про яку йде мова, - це місцева водойма, озеро Качине. 2015 року місцеві мешканці побачили, що водойму засипають будівельним сміттям. Одночасно з цим з'явився паспорт об'єкта "Будівництво житлового будинку" від КП "Житлоінвестбуд - УКБ". Попередніх громадських слухань про забудову не проводили, що особливо обурило місцевих жителів.

У період, коли комунальний забудовник почав скидати сміття у водойму, на озері активно гніздувалися птахи - качки і чайки. LB.ua звернув увагу на цю ситуацію, і після резонансу в ЗМІ забудовник поставив роботу на паузу - до кінця сезону гніздування. Того року відбувалися чергові вибори в Київраду і на посаду київського міського голови, тому будівельні роботи зовсім відклали.

Але рік потому, 2016-го, засипання озера, яке на той час вже отримали народну і офіційну назву "Качине", поновили. Це викликало ще більший спротив місцевої громади, відбувалися сутички.

Місцеві активісти створили ініціативу "Парк озеро Качине", самотужки займалися благоустроєм озера і утвореного забудовником насипу в ньому. А забудовник займався судовим переслідуванням частини цих активістів за пошкодження, завдані будівельним об'єктам (паркан). Але нещодавно суд поставив крапку в цій справі, повністю виправдавши активістів.