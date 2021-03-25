СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Хмельниччині дезертира-контрактника засудили до п'яти років позбавлення волі

У жовтні 2017 року солдат не з`явився на службу з відрядження, а відправився до дому.

На Хмельниччині дезертира-контрактника засудили до п'яти років позбавлення волі
Архівне фото
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Cлавутскій міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним 30-річного військовослужбовця Збройних Сил України за контрактом у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України) та засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили пресслужби спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

"У суді доведено, що в жовтні 2017 року солдат, з метою ухилитися від військової служби в умовах особливого періоду, не з`явився на службу з відрядження, а відправився до дому, де проводив час на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Завдяки зібраним доказам Рівненською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону доведено в суді вину військовослужбовця, а обвинувачений свою вину визнав повністю.

Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, у тому числі тяжкість злочину та наявність судимості в минулому за крадіжку. За сукупністю вироків його засуджено до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство, згідно з яким, військових, які самовільно залишили військову частину, позбавлятимуть звання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також