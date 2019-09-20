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Рада приняла законопроект о дезертирстве

Военных, самовольно оставивших воинскую часть, будут лишать звания.

Рада приняла законопроект о дезертирстве
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада приняла законопроект №1227 о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.

За соответствующее решение проголосовали 275 нардепов.

После этого вице-спикер парламента Руслан Стефанчук предложил парламентариям сократить на половину срок подготовки документа ко второму чтению. Это решение поддержали 236 народных депутатов, сообщает ZN.ua.

Согласно проекту закона, военнослужащих, которые дезертировали или добровольно сдались в плен, исключить из ВСУ. Статус военнослужащих сохраняется на время проведения уголовного досудебного расследования. В случае оправдательного приговора предусматривается восстановления на службе таких лиц и возобновление выплат.

Также законом предлагается осуществить проверку на наличие относительно призывников сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 октября по 31 декабря будет проходить осенний призыв. За это время планируют призвать 15 тысяч призывников срочной службы.

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