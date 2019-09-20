Бюджет-2020: прорыва не будет

В пятницу, 20 сентября, Кабмин Алексея Гончарука представил в Верховной Раде проект бюджета на следующий год, а парламент, как и требует того процедура, принял его к рассмотрению – несмотря на многочисленные критические замечания оппозиции и признания самой министра финансов Оксаны Маркаровой , что документ сырой. Про основные экономические «маяки» на год грядущий и о том, как проходила презентация главного финансового документа страны, – в материале LB.ua.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Жаркое начало

С самого утра в парламентских кулуарах как никогда было людно и суетливо. Депутаты, подходя на стойки регистрации, спешно получали в руки огромный пакет документов, среди которых увесистый «талмуд» под тысячу страниц законопроекта о Государственном бюджете на 2020 год.

В общении с журналистами вице-спикер Руслан Стефанчук клялся, что «читал документ». Хотя его текст в электронной форме появился на портале Рады только после обеда в понедельник.

«Ясное дело, что это только общая рамка и драфт будущего бюджета. Поэтому мы ещё поработаем над ним. И думаю, что примем вовремя», – продолжал Стефанчук.

В то же время, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, показывая большую книгу формата А4 проекта бюджета, шутил, что «заберёт его домой, почитает и обязательно покажет жене».

Фото: Анна Стешенко

Другие же «слуги» в беседе с LB.ua признавались, что впервые видят документ. Что уж говорить о его детальном изучении.

Самый молодой депутат этого созыва и член «Слуги народа» Святослав Юраш успокаивал, что у парламентариев до 1 декабря (это дедлайн по законодательству для принятия документа в целом, – А.С.) будет предостаточно времени и для чтения, и внесения поправок.

«Мы сделаем все, чтобы в итоге он был идеальным», – оптимистично настроен депутат. Он также пообещал, что новая команда положит конец многолетней парламентской практике принятия госбюджета ночью и «под елку», за пару дней до нового года.

Представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук отмечала, что уже на старте есть целый ряд вопросов, которые нужно урегулировать в финальном тексте.

Фото: facebook/Слуга Народу

«В частности, в проекте закладывается курс доллара 28,2 грн за $1, тогда как сейчас мы видим существенное укрепление национальной единицы, что негативно отражается на самом бюджете», – отметила она, добавив, что во многом искусственно поддерживаемая ревальвация, автоматически снижает уровень поступлений в казну.

«Сегодня у нас проблема: где найти недостающие средства? Поэтому предложения других фракций, например, «Батькивщины» о принятии закона про деоффшоризацию, позволило бы вернуть выведенные деньги из Украины и увеличить доходную часть бюджета. И это только одна из множества других норм, которые могут быть учтены уже ко второму чтению, а значит существенно изменить сам документ на выходе, – спрогнозировала Верещук.

Фото: Lb.ua

Минфин: «Это бюджет эффективности»

Министр финансов Оксана Маркарова, выступая с трибуны, напомнила о соблюдении Кабмином законных сроков, когда проект бюджета должен быть подан в парламент не позже 15 сентября. Естественно, за две недели работы новоизбранного Кабинета во главе с Алексеем Гончаруком абсолютно новый документ «с чистого листа» физически не мог быть подготовлен.

«Бюджет – это не декларации и не обещания, он подготовлен на утверждённой бюджетной резолюции ещё в мае этого года и предыдущим правительством... Но как человек, который готовил не один бюджет, могу точно сказать, что он – сбалансирован и реалистичен... Рабочее название этого документа у нас – бюджет эффективности», – начала она.

Фото: Lb.ua

Далее министр озвучила сухие цифры и основные макроэкономические показатели:

– рост ВВП – 3,3% (тогда как в 2019 году он был заложен на уровне 3,0%);

– снижение инфляции до 6% (сейчас почти 9%);

– доходы – 1079,5 млрд грн (в 2019 году – 1026 млрд. грн, но по факту собрано 584 млрд. грн. Рост доходов в сравнении с 2019 годом – незначительный: +5 %, что даже ниже реальной инфляции сегодня в 9%);

– расходы – 1170,0 млрд. грн;

– курс доллара – 28.2 грн;

– минимальная зарплата – 4723 грн (сейчас 4173 грн);

– прожиточный минимум: 2027 грн, з 1 июля – 2118 грн, з 1 декабря – 2189 грн;

– минимальная пенсия: з 1 января 2020 – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн.

– расходы на национальную безопасность и оборону – 245,8 млрд. грн (в 2019 году – 211,9 млрд грн);

– строительство дорог – рекордные 74,4 млрд. грн;

– на образование – 136,4 млрд. грн (на 7,7 млрд. грн больше, чем в 2019);

– на здравоохранение – 108 млрд. грн (на 9,8 млрд. грн больше, чем в 2019 году).

– на развитие культуры и информационной сферы – 8,6 млрд. грн.

– ожидаемые поступления от приватизации – всего 5 млрд. грн;

Все эти показатели были известны ещё в мае текущего года, напомнила министр. Оксана Маркарова сразу упредила основной шквал критики оппозиционных фракций: «А где же обещанные амбициозные 5-7% роста ВВП и 40% в течение последующих 5 лет, как обещал премьер Гончарук?». По ее словам, в документ заложены реалистичные показатели роста ВВП.

«Этот вариант бюджета подан в Раду без налоговых новаций, не учтена возможность легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Мы считаем, если эти законы будут приняты, то это обеспечит дополнительные средства, которые мы сможем направить на дополнительное финансирование образования и науки, – заверила министр.

Фото: Lb.ua

Реальный запуск реформ по всем сферам обеспечит выход на рост ВВВ до 5-7% поэтапно в перспективе. «Это и станет основой борьбы с бедностью», – подчеркнула Оксана Маркарова.

Главной проблемой и вызовом для экономики остаётся обслуживание внешнего долга. На госдолг в следующем году планируют потратить рекордные 438 млрд. грн. Но никаких проблем, с ее слов, с выплатами не будет. Более того, в планах Кабмина на конец 2020 года выйти на показатель долговых обязательств – 46,7% к ВВП (критическим показателем для экономики считается 60% долга к ВВП, – А.С.). «Все это сделает нашу экономику более стабильной», – не сомневается министр.

Естественно, без привлечения новых кредитов и реструктуризации долга, Украине не обойтись. Но о ходе переговоров с миссией МВФ, которая уже приехала в Киев, министр не обмолвилась ни словом.

Фото: Lb.ua

Оппозиция: «Холодильник все равно победит телевизор»

Одним из первых в атаку на Маркарову ринулся бывший министр семьи, молодежи и спорта в команде Виктора Ющенко, а ныне нардеп ОПЗЖ Медведчука Юрий Павленко, назвав бюджет «полным разочарованием».

«Ведь прожиточный минимум вырастет только на 5%, средняя пенсия с 1 января повышается аж (!) на 74 грн. Одновременно урезаются субсидии – с 55 млрд грн до 47,6. Это значит, что многие люди будут принудительно просто их лишены. Урезаются субвенции местным бюджетам: было 553 до 474 млрд. грн. Это бюджет вымирания!», – пугал он.

На что Маркарова спокойным тоном ответила, напомнив, что все социальные программы могут корректироваться, в случае принятия пакета необходимых законов. Все, начиная с рынка земли, заканчивая янтарём и новыми правилами для предпринимателей.

Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности» не упустил возможности, чтобы не «подколоть» действующую власть. «Так а где же зарплаты учителей в $4 тысячи? Президент и вся его зелёная команда обещали это на выборах! Где они? Их нет. Рост зарплат для учителей и медиков – только на уровне инфляции», – выступал он с заметным ехидством с трибуны.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

При этом, отмечали оппозиционеры, финансирование государственных органов, начиная с Офиса президента, прокуратуры и новых министерств увеличено. «Это подтверждает то, что есть одна реальность в телевизоре, а другая будет в холодильнике и последняя реальность рано или поздно победит, прекратите реалити шоу в стране», – продолжал эмоциональный спич Гончаренко.

Чиновникам добавили немного

Стоит признать, что анализ документа не подтверждает существенный рост расходов на госаппарат.

На финансирование парламента предусмотрено 1,973 млрд (в 2019 – 1,970 млрд. грн), на Офис президента – 2,476 млрд на 2020 (2019 – 2,475 млрд. грн). Затраты на Кабмин будут меньше – 1,777 млрд (в 2019 году – 1,832 млрд).

– МВД – 83,8 млрд (2019 – 83,1 млрд)

– ГПУ – 7,7 млрд (2019 – 7,3 млрд)

– УГО – 1,3 млрд (2019 – 1,3 млрд)

– СБУ – 9,7 млрд (2019 – 9,7 млрд)

– Судебная администрация – 14,6 млрд (2019 – 14,1 млрд).

Финансирование антикоррупционных органов планируют увеличить:

– Антикоррупционный суд – 0,373 млрд (2019 – 0,318 млрд)

– НАБУ – 1,03 млрд (2019 – 0,867 млрд)

– НАЗК – 0,812 млрд (2019 – 0,758 млрд)

– ГБР – 1,902 млрд (2019 – 1,111 млрд).

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Оценки «попередников»

Так, в общении с LB.ua экс-нардеп Татьяна Острикова, глава подкомитета по вопросам таможенной политики в прошлом созыве Рады, подчеркнула, что «чуда не произошло», и это вполне ожидаемо. Ведь этот бюджет разрабатывался на действующей нормативной базе. Пока не принято ни изменений в пенсионное законодательство, ни системных изменений в законы экономического блока, которые бы обеспечили дополнительный рост и, соответственно, предоставили бы возможность увеличить социальные расходы.

«Конечно же, в бюджете-2020 есть смешные вещи, такие как прожиточный минимум 2027 грн и поручение Кабмина «предпринять решительные шаги по изменению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальным показателям, что может составлять расчетно около 4251 грн». Но в документе так и прописаны, что это за «решительные шаги», – отметила Татьяна Острикова.

В свою очередь, экс-нардеп БПП, председатель Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса Оксана Продан в комментарии LB.ua заявила, что «главной претензией в результате анализа проекта бюджета остаётся несущественный рост доходов».

«Хотя многие законопроекты, которые уже проголосовали «Слуги народа», начиная от борьбы с контрабандой, о кассовых аппаратах, которые они одевают поголовно на всех предпринимателей, в теории уже должны были бы заложить увеличение доходов. Но этого нет! И это как минимум настораживает. То ли они бюджет не читали. То ли на практике не собираются реализовывать эти реформы», – добавила она.

Фото: facebook/Олег Федонюк

«Бюджет сырой. По моим оценкам, его подали только, чтобы соблюсти сроки. Поэтому я не сомневаюсь: то, что мы видим сегодня, будет однозначно переписано», – прогнозирует Оксана Продан.

По той же причине проект бюджета даже не читал экс-министров финансов Виктор Пизеник. В общении с LB.ua он отметил, что «пока даже нет настроения его читать».

Тогда как экономист Тарас Козак документ тщательно изучил.

«Могу сказать, что это бюджет правительства Гройсмана по своей сути. Работа над этим документом была начата ещё в марте этого года. Поэтому изменений основных макропоказателей, заканчивая курсом, мы ожидаемо не увидели, – заявил он LB.ua. – Важно другое: до сих пор нет программы деятельности правительства, которую Гончарук обещал представить до конца месяца. Вот там мы и должны будем увидеть план роста ВВВ до 40% за пять лет, а это в среднем минимум 7% в год. Плюс – озвученные им гарантии создать как минимум 1 млн. новых рабочих мест. Этих показателей в проекте бюджета нет».

Фото: Lb.ua

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В течение 21 октября – 3 ноября правительство при участии Комитета ВР по вопросам бюджета будет заниматься его подготовкой ко второму чтению, которое по закону должно состояться 15 ноября. Принять бюджет в целом депутаты должны до 1 декабря.