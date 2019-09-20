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В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный военно-техническому сотрудничеству Украины и США

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД)

В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный военно-техническому сотрудничеству Украины и США

25 сентября (среда) 2019 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Военно-техническое сотрудничество Украины с США. Потенциал и реалии».

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД)

Вопросы к обсуждению:

1. Пути организации оптимального военно-технического сотрудничества Украины и США.

2. Стратегия Киева по военно-технической помощи и военно-техническому сотрудничеству с США.

3. Какое иностранное оружие нужно Украине и как обеспечить его поступление в ВСУ.

Участники круглого стола:

  • Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.) Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (1997-2000 гг.), Председатель Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины (1995-1998, 2004-2005 гг., 2014), Первый заместитель Секретаря СНБО и Председатель Комитета по вопросам ВТС и экспортного контроля при Президенте Украины (2002- 2003 гг.), военный, военно-морской, военно-воздушный и атташе по вопросам обороны Украины в США (1992-1995 гг.)
  • Валентин Бадрак, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР)
  • Владимир Гаврилов, атташе по вопросам обороны Украины в США (2015-2018 гг.)
  • Анатолий Пинчук, президент Украинского центра развития международных экономических отношений
  • Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: +38 (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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