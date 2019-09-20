​Суд разрешил ГБР изъять копии секретных документов о проходе кораблей через Керченский пролив

Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Офисе президента копии секретных документов о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив из-за отказа их предоставить добровольно.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период с августа до конца ноября 2018 года, в связи с осуществлением Российской Федерацией военной агрессии в отношении Украины, руководством государства и Вооруженных сил Украины принимались меры по защите национальных интересов в Азовском и Черном морях", - говорится в сообщении.

ГБР расследует законность действий прежнего руководства страны, отправившего три корабля ВМС через оккупированный Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

Отмечается, что в июле следователи ГБР получили разрешение на доступ к секретным документам о планировании данной операции. Документы находятся в Совете национальной безопасности и обороны и Офисе президента.

Ранее СНБО в письме отказало ГБР в предоставлении копий документов, так как не получило разрешения ОП. ГБР не согласилось с такой позицией и подало ходатайство в суд.

"Следователь указывает, что документы, которые содержатся в ОП, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в на Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по проходу кораблей, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.

Выемка документов должна быть проведена в течение 30 дней, то есть до 11 октября. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, ГБР по заявлению экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной госизмены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

В рамках этого дела ГБР допросило Порошенко. Также допрашиваются освобожденные из российского плена моряки.