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Рада назначила руководителем аппарата парламента экс-замглавы УГО Штучного

Он также является директором Института Управления госохраны КНУ им. Тараса Шевченко.

Рада назначила руководителем аппарата парламента экс-замглавы УГО Штучного
Вячеслав Штучный
Фото: BESTIN.UA

Верховная Рада назначила Вячеслава Штучного руководителем Аппарата парламента.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 340 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українськi Новини".

До этого Штучный занимал должность первого заместителя начальника Управления государственной охраны, согласно декларации, также является кандидатом юридических наук, директором Института Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Аппарат Верховной Рады  -внутренний вспомогательный орган парламента, состоит из должностных, служебных лиц и технического персонала. Он осуществляет функции организационного, правового, информационного, социального, аналитического, материально-технического и иного обеспечения деятельности парламента, его структурных подразделений и  депутатов. Сотрудники Аппарата сами никаких решений от имени парламента не принимают, а только обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и выполнение.

Напомним,  в мае президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил на эту должность пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича. Также президент назначил Штучного замначальника Госохраны вместо Владимира Дахновского.

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