Фасад Офісу президента продовжують відмивати від графіті, які залишили учасники акції 20 березня.

Про це повідомляє видання "Букви".

Вхідні двері все ще не реставрували – входи у будівлю досі забиті фанерою.

Табличку з написом "Президент України" відмили раніше.

Раніше Офіс президента оцінив роботи з прибирання території у 2 млн грн. Проте активісти порахували, що вартість прибирання - приблизно 80 тисяч гривень. Деякі клінінгові компанії готові були прибрати на Банковій за 50 тисяч.

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло.