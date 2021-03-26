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Офіс Зеленського п'ятий день відмивають від графіті

Входи у будівлю досі забиті фанерою.

Офіс Зеленського п'ятий день відмивають від графіті
Фото: bykvu.com

Фасад Офісу президента продовжують відмивати від графіті, які залишили учасники акції 20 березня.

Про це повідомляє видання "Букви".

Вхідні двері все ще не реставрували – входи у будівлю досі забиті фанерою.

Табличку з написом "Президент України" відмили раніше.

Раніше Офіс президента оцінив роботи з прибирання території у 2 млн грн. Проте активісти порахували, що вартість прибирання - приблизно 80 тисяч гривень. Деякі клінінгові компанії готові були прибрати на Банковій за 50 тисяч.

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Нагадаємо,  20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. 

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