Фасад Офісу президента продовжують відмивати від графіті, які залишили учасники акції 20 березня.
Про це повідомляє видання "Букви".
Вхідні двері все ще не реставрували – входи у будівлю досі забиті фанерою.
Табличку з написом "Президент України" відмили раніше.
Раніше Офіс президента оцінив роботи з прибирання території у 2 млн грн. Проте активісти порахували, що вартість прибирання - приблизно 80 тисяч гривень. Деякі клінінгові компанії готові були прибрати на Банковій за 50 тисяч.
Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло.