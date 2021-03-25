Обрання запобіжних заходів учасникам акції на Банковій перенесли

Обрання запобіжних заходів членам ГО "Гонор" Сергію Філімонову та Олексію Білковському за участь у суботній акції під Офісом президента перенесли на 30 березня, а голові ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному – на 26 березня.

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка захищає інтереси Філімонова й Білковського, а також - Ратушний у фейсбуці.

Раніше засідання щодо Філімонова та Білковського були призначені на 24 березня, а щодо Ратушного – на 25 березня. Однак, оскільки 24 березня засідання у справах Філімонова й Білковського не почалися вчасно, адвокати подали клопотання про перенесення засідань.

Поліція вручила підозри цим трьом чоловікам. Їм інкримінують хуліганство (ч.4 ст. 296 ККУ), а Білковського також підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ). Прокурори наполягають на цілодобовому домашньому арешті для активістів.

Адвокат Масі Найєм заявляє, що Філімонова та Білковського підозрюють у збройному хуліганстві безпідставно.

Раніше Ратушний заперечував, що на відео МВС про акцію під Офісом президента він, і вимагав від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка вибачень за поширення персональної інформації.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одного чоловіка, якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Суд відправив на цілодобовий домашній арешт Євгена Строканя, якого підозрюють в хуліганстві під час мітингу. Також правоохоронці оголосили підозру громадському активісту Роману Ратушному.