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ЄСПЛ прийняв рішення на користь обов'язкової вакцинації

Вимога держави щеплювати дітей не порушує ст.8 Конвенції прав людини.

ЄСПЛ прийняв рішення на користь обов'язкової вакцинації
Европейский суд по правам человека, Страсбург
Фото: предоставлено автором

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь обов'язкової вакцинації у справі "Ваврічка та інші проти Чеської Республіки".

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

У Чехії всі діти дошкільного віку повинні бути вакциновані проти дев'яти хвороби. Батьки, які не виконують цього обов'язку без поважних причин, можуть бути оштрафовані, а діти без щеплень не приймаються до дитячих садків (крім тих, які не можуть бути вакциновані за станом здоров'я).

Кілька чеських родин спробували оскаржити цю законодавчу вимогу в ЄСПЛ, посилаючись на статтю 8 Європейської Конвенції захисту прав людини та основних свобод, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя.

Стаття 8 проголошує:

«1. Кожен має право на повагу до його приватного i сiмейного життя, до житла і до таємницi кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатися у здiйснення цього права iнакше ніж згiдно із законом, і коли це необхiдно в демократичному суспiльствi в iнтересах нацiональної i громадської безпеки або економiчного добробуту країни, з метою запобiгання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралi або з метою захисту прав i свобод iнших осіб».

Однак суд вирішив, що у випадку вакцинації громадські інтереси превалюють над особистими. Оскільки мета обов'язкової вакцинації - захист всіх дітей від важких захворювань шляхом щеплень чи формування колективного імунітету, ці заходи можуть розглядатися як "необхідні в демократичному суспільстві".

Нагадаємо, в календар профілактичних обов'язкових щеплень в Україні включені гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, ХІБ-інфекція.

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