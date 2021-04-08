ЄСПЛ прийняв рішення на користь обов'язкової вакцинації

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь обов'язкової вакцинації у справі "Ваврічка та інші проти Чеської Республіки".

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

У Чехії всі діти дошкільного віку повинні бути вакциновані проти дев'яти хвороби. Батьки, які не виконують цього обов'язку без поважних причин, можуть бути оштрафовані, а діти без щеплень не приймаються до дитячих садків (крім тих, які не можуть бути вакциновані за станом здоров'я).

Кілька чеських родин спробували оскаржити цю законодавчу вимогу в ЄСПЛ, посилаючись на статтю 8 Європейської Конвенції захисту прав людини та основних свобод, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя.

Стаття 8 проголошує:

«1. Кожен має право на повагу до його приватного i сiмейного життя, до житла і до таємницi кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатися у здiйснення цього права iнакше ніж згiдно із законом, і коли це необхiдно в демократичному суспiльствi в iнтересах нацiональної i громадської безпеки або економiчного добробуту країни, з метою запобiгання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралi або з метою захисту прав i свобод iнших осіб».

Однак суд вирішив, що у випадку вакцинації громадські інтереси превалюють над особистими. Оскільки мета обов'язкової вакцинації - захист всіх дітей від важких захворювань шляхом щеплень чи формування колективного імунітету, ці заходи можуть розглядатися як "необхідні в демократичному суспільстві".

Нагадаємо, в календар профілактичних обов'язкових щеплень в Україні включені гепатит B, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, ХІБ-інфекція.