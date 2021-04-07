Апеляційний суд залишив Семенченка під арештом

Київський апеляційний суд відмовився пом'якшити запобіжний захід для колишнього депутата Верховної Ради Семена Семенченка.

Судове засідання транслювали на сторінці Семенченка у фейсбуці.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 травня 2021 році включно - залишити без змін", - йдеться в ухвалі суду.

Семенченко заявив, що був готовий до такого рішення, і пообіцяв через два тижні назвати замовників "антиукраїнської справи" проти нього.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії".

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).