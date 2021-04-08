Харківський суд відмовився скасувати призначення Терехова секретарем міськради

Харківський окружний адміністративний суд відмовився визнати протиправним і скасувати обрання секретарем міськради Ігоря Терехова.

Про це з посиланням на рішення суду від 2 квітня пише "Інтерфакс-Україна".

"У задоволенні адміністративних позовів про визнання протиправним і скасування рішення відмовити", - йдеться у рішенні суду.

Воно поки не вступило в силу, у сторін є 30 днів для апеляції.

Ця справа була відкрита за декількома позовами – депутатів міськради Ігоря Черняка і Дмитра Булаха ("Блок Світличної Разом") та депутатки "Слуги народу" Аліни Мустафаєвої.

Вони стверджували, що Харківська міська рада ухвалила рішення про призначення Терехова секретарем з порушеннями. Зокрема, Геннадій Кернес не приймав нової присяги, оскільки був госпіталізований. На думку позивачів, через це він не мав законних підстав подавати Терехова на обрання.

Також позивачі мали питання до цифрового підпису Кернеса під поданням кандидатури Терехова.

Відповідач зазначив, що Кернес не повинен був приймати нову присягу, оскільки вже робив це після попереднього обрання мером. Суд погодився з цієї позицією.

Нагадаємо, Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня. Повторні вибори мера призначили на 31 жовтня, до того часу повноваження міського голови покладені на Терехова.