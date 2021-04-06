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Зеленський звільнив шістьох українських послів

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави від 6 квітня.

Зеленський звільнив шістьох українських послів
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив з займаних посад шістьох українських послів.

Відповідні укази №141 / 2021, №142 / 2021, №143 / 2021, №144 / 2021, №145 / 2021, №147 / 2021 опубліковані на сайті глави держави від 6 квітня.

Згідно з ними, Зеленський звільнив:

  • посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова;
  • посла в Бельгії, Люксембурзі, представника України при Європейському союзі - Миколу Точицького;
  • посла в Іраку - Віктора Недопаса;
  • посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі - Андрія Бешту;
  • посла в Саудівській Аравії, Султанаті Оман і Єменській Республіці - Вадима Вахрушева;
  • посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) - Юрія Полуреза.

Нагадаємо, у лютому Зеленський призначив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

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