Зеленський звільнив шістьох українських послів

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави від 6 квітня.

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив з займаних посад шістьох українських послів.

Відповідні укази №141 / 2021, №142 / 2021, №143 / 2021, №144 / 2021, №145 / 2021, №147 / 2021 опубліковані на сайті глави держави від 6 квітня.

Згідно з ними, Зеленський звільнив:

посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова ;

; посла в Бельгії, Люксембурзі, представника України при Європейському союзі - Миколу Точицького ;

; посла в Іраку - Віктора Недопаса ;

; посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі - Андрія Бешту ;

; посла в Саудівській Аравії, Султанаті Оман і Єменській Республіці - Вадима Вахрушева ;

; посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) - Юрія Полуреза.

Нагадаємо, у лютому Зеленський призначив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.