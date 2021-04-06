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Через витік даних стало відомо, яким месенджером користується Цукерберг

Засновник Facebook використовує застосунок з наскрізним шифруванням, який не належить його компанії.

Через витік даних стало відомо, яким месенджером користується Цукерберг
Марк Цукерберг
Фото: EPA/UPG

Засновник Facebook Марк Цукерберг користується мессенджером Signal для захисту своєї конфіденційності.

Про це повідомив дослідник безпеки Дейв Уокер.

Днями особисті дані 533 млн користувачів Facebook з’явилися у відкритому доступі. Вони містять особисту інформацію користувачів із 106 країн. Це повні імена, місця і дати народження, біографічні дані, номери телефонів, ідентифікатори Facebook і, в деяких випадках, - адреси електронної пошти.

Саме за номером телефону Цукерберга Уокер дізнався, що засновник Facebook користується месенджером Signal.

"Марк Цукерберг поважає свою конфіденційність, використовуючи застосунок для чату з наскрізним шифруванням, який не належить Facebook. Це номер, зв’язаний з його акаунтом з недавнього витоку в Facebook",  - зазначив Уокер. Він також розмістив фото профілю Signal Цукерберга у Твіттері.

Зазначимо, що  15 травня дані 2 мільярдів користувачів WhatsApp будуть передані Facebook - материнській компанії месенджера. Через це експерти з кібербезпеки радять користувачам переходити на інші застосунки.

Нагадаємо, днями на хакерському форумі опублікували телефонні номери та інші персональні дані 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook із 106 країн. У компанії повідомили, що йдеться про злам соцмережі у 2019 році, а прогалини у системі були виправилені у серпні 2019 року. Втім, злита особиста інформація доступна у відкритому доступі на хакерському форумі. А отже, може бути доступною для будь-кого.

На початку минулого року Facebook повідомив, що вводить інструмент, що дозволяє користувачам відв'язувати від профілю соцмережі особисті дані.

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