Через витік даних стало відомо, яким месенджером користується Цукерберг

Засновник Facebook використовує застосунок з наскрізним шифруванням, який не належить його компанії.

Засновник Facebook Марк Цукерберг користується мессенджером Signal для захисту своєї конфіденційності.

Про це повідомив дослідник безпеки Дейв Уокер.

Днями особисті дані 533 млн користувачів Facebook з’явилися у відкритому доступі. Вони містять особисту інформацію користувачів із 106 країн. Це повні імена, місця і дати народження, біографічні дані, номери телефонів, ідентифікатори Facebook і, в деяких випадках, - адреси електронної пошти.

Саме за номером телефону Цукерберга Уокер дізнався, що засновник Facebook користується месенджером Signal.

"Марк Цукерберг поважає свою конфіденційність, використовуючи застосунок для чату з наскрізним шифруванням, який не належить Facebook. Це номер, зв’язаний з його акаунтом з недавнього витоку в Facebook", - зазначив Уокер. Він також розмістив фото профілю Signal Цукерберга у Твіттері.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE — Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021

Зазначимо, що 15 травня дані 2 мільярдів користувачів WhatsApp будуть передані Facebook - материнській компанії месенджера. Через це експерти з кібербезпеки радять користувачам переходити на інші застосунки.

Нагадаємо, днями на хакерському форумі опублікували телефонні номери та інші персональні дані 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook із 106 країн. У компанії повідомили, що йдеться про злам соцмережі у 2019 році, а прогалини у системі були виправилені у серпні 2019 року. Втім, злита особиста інформація доступна у відкритому доступі на хакерському форумі. А отже, може бути доступною для будь-кого.

На початку минулого року Facebook повідомив, що вводить інструмент, що дозволяє користувачам відв'язувати від профілю соцмережі особисті дані.