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Facebook тільки за жовтень-грудень 2020 заблокував 1,3 млрд фейкових акаунтів

У компанії повідомили, що за три роки видалили понад 100 мереж, які займалися скоординованою дезінформацією. 

Facebook тільки за жовтень-грудень 2020 заблокував 1,3 млрд фейкових акаунтів
Фото: cnet.com

Соціальна мережа Facebook заблокувала близько 1,3 млрд фейкових акаунтів протягом жовтня-грудня 2020 року. Більшість з них були заблоковані ще під час їх створення, повідомили у блозі компанії Facebook Inc.

"Ми також розслідуємо і блокуємо таємні операції з впливу з-за кордону та всередині країн, які використовують фейкові сторінки. За останні три роки ми видалили з нашої платформи понад 100 мереж скоординованої недостовірної поведінки", - зазначив у звіті віцепрезидент Facebook з питань добросовісності Гай Розен.

У компанії зазначають, що дезінформацію публікують як боти, так і справжні користувачі. Для виявлення таких порушень на сомережу працює команда з понад 80 фахівців, які перевіряють факти і контент. 

Нагадаємо, що цього березня соціальні мережі Instagram і Facebook почали додавати спеціальні позначки до постів про вакцини від коронавірусу. Це було зроблено для запобігання поширенню дезінформації. 

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