Співаючий ректор презентував кліп в 3D віртуальній реальності на пісню «Я твій Міша».

У співаючого ректора Михайла Поплавського ні тижня не проходить без прем'єри. Він каже, якщо в житті не вистачає свята, потрібно влаштувати його самому. А це він уміє робити яскраво, весело та з розмахом.

15 березня Поплавський здивував новою роботою - представив концертний кліп на одну зі своїх улюблених пісень «Я твій Міша».

Гучна прем'єра відбулася в Університеті культури. Першими кліп побачили студенти, зіркові випускники та друзі Поплавського: співачки Аліна Гросу та Камалія, Влада Литовченко, Вікторія Маремуха, найпопулярніші блогери.

Цей кліп, з використанням найсучасніших технологій 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, tracking systems та інших, зняли за рекордні чотири години. Михайло Поплавський каже, що команда працювала, як злагоджений механізм. Адже це вже була четверта робота за новими технологіями. Ректор жартує, що скоро буде знімати в космосі.

Поплавський в кліпі виступив в образі ліричного героя, серце якого підкорила спокуслива блондинка. Заради коханого вона зважилася на політ на диско-кулі. До речі, головну героїню зіграла доцент кафедри бальної хореографії, викладач Університету культури, Ліда Шестопал, яка працює з Поплавським 13 років.

Варто зазначити, що вибір для героя був не з легких, за серце ловеласа боролися спокусливі діви в космічних костюмах - бек-вокалістки і балет Поплавського.

Співаючий ректор говорить, що цією піснею він зізнається в любові всім жінкам України.

«Українки - найкрасивіші жінки в світі! І нам, чоловікам, треба цінувати і берегти цей ніжний скарб. Адже чого хоче жінка, того хоче Бог. Цей кліп заряджений на любов, позитив і гарний настрій », - заявив Поплавський.

Пісню написали композитор Віталій Волкомор і поет Олександр Богачов. Режисером виступив студент п'ятого курсу КНУКіМ Михайло Харченко.

«Концертний кліп« Я твій Міша »- це синтез кохання з загадковим внутрішнім світом жінки. Кожна жінка унікальна, навіть космічна. Я намагався зобразити ставлення головного героя до жінок, його пошуки тієї єдиної і неповторної, яку він відчує серцем », - сказав режисер.

Режисери і режисери постпродакшну - Лілія Єременко та Яна Браценюк. Оператор-постановник - Євгеній Павліченко, дизайн проєкту - Максим Галіцин. Постановка танцювальних номерів - заслуга відомого хореографа Ростислава Савченка.

Нагадаємо, на карантині Михайло Поплавський зняв шість нових кліпів. А також разом з Олегом Винником оголосив про другу національну музичну премію «Українська пісня року», яка відбудеться 29 квітня в Палаці «Україна».