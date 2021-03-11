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Apple запустила на офіційному сайті розділ українською мовою

Компанія також вказала своїх офіційних партнерів в Україні.

Apple запустила на офіційному сайті розділ українською мовою
Фото: fainaidea.com

Американська компанія Apple запустила на своєму офіційному сайті розділ українською мовою.

Про це йдеться на сайті компанії.

Поки що основна інформація у цьому розділі викладена англійською. Однак, вже перекладені українською назви окремих блоків сайту.

Компанія також вказала своїх офіційних партнерів в Україні.

"Такий крок може бути пов’язаний з планами Apple по виходу на український ринок. Весною 2020 року компанія зареєструвала в Україні юрособу, а також розмістила декілька вакансій спеціалістів. Приміром, у лютому компанія відкрила вакансію Indirect Tax Analyst для офіса в Києві", - пише видання AIN.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple має намір навчити голосового помічника Siri говорити українською мовою.

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