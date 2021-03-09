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Цукерберг вважає, що до 2030 року люди за допомогою смарт-окулярів зможуть "телепортуватися" один до одного і на роботу

На думку засновника Facebook, технології доповненої реальності допомагатимуть зберігати клімат. 

Цукерберг вважає, що до 2030 року люди за допомогою смарт-окулярів зможуть "телепортуватися" один до одного і на роботу
Фото: medium

Засновник Facebook Марк Цукерберг вважає, що широке використання "розумних окулярів" допоможе у боротьбі зі змінами клімату, адже їх використання замінить персональні зустрічі та скоротить кількість поїздок на роботу і в гості.

На думку Цукерберга, люди уже до 2030 року зможуть використовувати передові смарт-окуляри, щоб "телепортуватися" у будинку інших людей та говорити з ними так, ніби вони насправді там присутні. Про це СЕО Facebook розповів у інтерв'ю The Infrormation.

"Очевидно, що автомобілі залишаться, літаки і таке інше. Але що більше ми зможемо телепортуватися, то не лише особисто позбудемося поїздок на роботу, що є тягарем для нас індивідуально, але, я думаю, що це краще для суспільства і для планети загалом", - переконаний Цукерберг.

Чимало великих технологічних компаній, як то Apple, Microsoft і Google працюють над технологіями доповненої реальності, які накладають на зображення реального світу комп'ютерну графіку. Цукерберг вважає, що скоро будуть створені смарт-окуляри, які мало чим відрзінятимуться за виглядом від звичайних. За їх допомогою віртуальні зображення будуть існувати поруч з реальними.

"Будуть усі ці неймовірні випадки... замість того, щоб подзвонити комусь чи провести відеочат, ви просто начете клацаєте пальцями і телепортуєтеся, просто на їхній дивані, і здається, що ви там сидите разом", - припустив він.

Цукерберг також додав, що подібні технології допоможуть скоротити час на поїздки і дозволить праціникам деяких сфер мешкати більш віддалено від роботу і просто "телепортуватися" на робоче місце. 

Компанія Facebook наразі сама працює над розробкою технологічних окулярів, але їх не можна назвати пристроєм доповненої реальності повною мірою. 

Нагадаємо, у 2014 році Google почав продавати у США смарт-окуляри Glass. Вартість однієї пари склала 1500 доларів. 

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