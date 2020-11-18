Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Лідерами рейтингу залишаються глава Amazon Джефф Безос і один із засновників Microsoft Білл Гейтс.

Американський інженер, засновник Tesla і космічної компанії SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідерами рейтингу залишаються глава корпорації Amazon Джефф Безос ($185 млрд) та один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($129 млрд). Далі йде засновник компанії Facebook Марк Цукерберг (104 млрд), а на п’ятому місці - гендиректор групи компаній LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ($102 млрд).

Єдиним громадянином України, який входить до цього списку, є Рінат Ахметов - він займає 362 сходинку. Його статки оцінюють у $6,31 млрд.

Нагадаємо, у травні український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг найбагатших українців.