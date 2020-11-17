В США 100 тисяч людей звинувачують "Бойскаутів Америки" у сексуальному насильстві

В Сполучених Штатах майже 100 тис. людей долучилися до судового позову проти найстарішої і найбільшої дитячо-юнацької організації "Бойскаути Америки" (The Boy Scouts of America). Позивачі заявляють про факти сексуального насильства у лавах організації та вимагають компенсації.

Про це пише BBC.

Адвокат позивачів назвав це найбільшим в історії США секс-скандалом.

"Це безперечно найбільший скандал через сексуальне насильство в США", - заявив у понеділок агентству AFP адвокат Пол Мозес, який представляє інтереси потерпілих.

За кількістю позивачів справа затьмарює схожий скандал з розбещенням неповнолітніх в католицькій церкві Америки.

Як випливало з опублікованих ще в 2012 році внутрішніх документів організації, насильство тривало десятиліттями. У понеділок настав крайній термін для подачі вимог щодо компенсації, встановлений федеральним суддею в штаті Делавер.

В лютому BSA ініціювала процедуру банкрутства для того, щоб мати можливість розплатитися за вимогами постраждалих. Тепер буде запущений процес переговорів між передбачуваними жертвами, самої BSA і її страховиками.

Організація вибачилася перед жертвами, підкресливши, що була "глибоко вражена сміливістю" тих, хто вирішив привселюдно заявити про насильство.

"Ми свідомо розробили відкритий і доступний процес, що дозволяє зв'язатися з тими, хто пережив насильство, і допомогти їм зробити кроки, необхідні для отримання компенсацій", - повідомили представники BSA.

Нагадаємо, в 2012 році "Бойскаути Америки", виконуючи постанову суду, опублікували тисячі документів про випадки сексуального насильства щодо дітей у період між 1965-1985 роками.

"Бойскаути Америки" були засновані в 1910 році і є однією з найбільших молодіжних організацій у США.