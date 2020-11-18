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Орбан заявив, що Угорщина заблокувала ухвалення бюджету ЄС "через імміграційний шантаж"

"Ті, хто захищає свої кордони та країни від імміграції, більше не можуть вважатися законослухняними у Брюсселі".

Орбан заявив, що Угорщина заблокувала ухвалення бюджету ЄС "через імміграційний шантаж"
Виктор Орбан
Фото: noi.md

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна заблокувала ухвалення бюджету Європейського Союзу на 2021-2027 роки та антикоронавірусного пакету допомоги через імовірний шантаж, пов'язаний з імміграційною політикою.

За його словами, бюджет і пакет допомоги змусили б його погодитися з імміграцією, пише Reuters.

Орбан є стійким противником масової імміграції, бо вона, на його думку, розмиває національну і європейську ідентичність. ЄС почав процедуру щодо Угорщини за порушення демократичних норм.

"Після ухвалення нинішньої пропозиції не буде жодних перешкод для прив'язки виплат коштів державам-членам (ЄС. – Ред.) на підтримку імміграції та шантажу тих країн, які виступають проти імміграції за допомогою бюджетних санкцій", – заявив Орбан. 

Бюджет і антиковідний пакет не містять конкретних положень щодо імміграції, і політичні аналітики вважають, що коментарі Орбана були спрямовані на укріплення підтримки серед свого електорату завдяки використанню антиімміграційної риторики.

Орбан додав, що Угорщина дотримується верховенства права, проте "ті, хто захищає свої кордони та країни від імміграції, більше не можуть вважатися законослухняними у Брюсселі".

Нагадаємо, що Угорщина та Польща заблокували ухвалення довгострокового бюджету Європейського Союзу та "антикоронавірусного" пакету допомоги в розмірі 1,8 трильйона євро.

Під час зустрічі послів країн ЄС Будапешт і Варшава виступили проти прив’язки європейського фінансування до нового механізму поваги до верховенства права.

За цим механізмом Угорщина і Польща можуть отримати менше грошей через, на думку Брюсселя, регрес демократії в цих країнах під керівництвом урядів, які сповідують праві погляди.

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