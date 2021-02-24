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Twitter заблокував 100 акаунтів з російською пропагандою

Ще понад 200 заблокованих облікових записів пов’язані з Іраном та Вірменією.

Twitter заблокував 100 акаунтів з російською пропагандою
Twitter
Фото: EPA/UPG

Компанія Twitter заблокувала 373 облікові записи через порушення політики соцмережі, зокрема 100 - з російською пропагандою. Інші акаунти пов’язані з Іраном та Вірменією.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Twitter викрив дві окремі мережі, які мають російські зв’язки.

"Наше перше розслідування виявило та видалило мережу з 69 фальшивих акаунтів, які можна надійно пов’язати з російськими державними діячами. Низка цих повідомлень підсилювала розповіді, які були узгоджені з російським урядом, тоді як інша частина мережі зосереджувалася на підриві віри в альянс НАТО та його стабільність", - сказано в повідомленні.

У межах другого розслідування в цьому регіоні компанія вилучила 31 акаунт з двох мереж, які мають ознаки приналежності до Агентства Інтернет-досліджень "Ольгінська фабрика тролів". Вони були спрямовані на вплив на США та Європейський Союз.

Нагадаємо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon.

9 січня Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа через "ризик подальшого підбурювання до насильства".

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