Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості

Це вже п’яте фото, надіслане марсоходом Perseverance після посадки на поверхню планети.

Марсохід Perseverance ("Наполегливість") американського космічного агентства NASA передав перші фото марсіанської поверхні у високій якості.

Відповідні фото оприлюднені на сторінці марсоходу у Twitter.

Загалом станом на 23:50 марсохід Perseverance надіслав на Землю вже 5 фото.

Учора відразу після посадки Perseverance відправив на Землю кілька фото низької якості з камер, які використовуються для орієнтування марсохода у просторі.

Пізніше ровер надіслав фото свого колеса, на якому видно малюнок протектора.

Нагадаємо, вчора марсохід Perseverance здійснив успішну посадку на поверхню Марсу. Посадка відбулася о 22:44 за київським часом в північній півкулі Марсу в районі кратера Езеро.

NASA відправила марсохід Perseverance наприкінці липня минулого року на ракеті-носії Atlas V з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Мінімальна програма досліджень розрахована на два земні роки, але, швидше за все, її буде продовжено. Марсохід вивчатиме геологію планети й історію її еволюції, шукатиме ознаки життя та відбиратиме зразки ґрунту, щоб доправити їх на Землю. Ровер досліджуватиме ударний кратер Езеро, де, як вважають в NASA, колись було величезне озеро.