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У СБУ заявляють про кібератаку на сайт, підозрюють Росію

Фахівці відомства працюють над відновленням роботи сайту.

У СБУ заявляють про кібератаку на сайт, підозрюють Росію
Фото: autocentre.ua

Сайт Служби безпеки України протягом кількох днів піддається масштабній хакерській атаці. Мета зловмисників - зробити комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів.

Про це “Суспільному” розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За словами Дехтяренка, наразі фахівці відомства працюють над відновленням роботи сайту. В цих умовах відомство розміщує актуальні новини на офіційних сторінках у соцмережах. 

Речник СБУ також припустив, що до атаки може бути причетна РФ.

"Наразі сайт СБУ дійсно працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього іде потужна DDOS-атака, вже не перший день. Очевидно, що вона пов’язана з останніми активними діями Служби щодо захисту національних інтересів і протидії Російській Федерації, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у грудні команда досвідчених хакерів, які ймовірно працюють на уряд Росії, отримала доступ до внутрішніх комунікацій в Міністерстві внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security, DHS).

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