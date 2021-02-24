Пашинян підтвердив застосування російських "Іскандерів" у Нагірному Карабаху, але назвав їх неефективними

ОТРК "Іскандер" був задіяний вірменською стороною в останні дні війни в напрямку міста Шуші.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив відомості про застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" під час війни в Нагірному Карабаху восени 2020 року, проте засумнівався в його ефективності.

В інтерв'ю новинному сайту "1in.am", коментуючи заяву експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна про те, що вірменська сторона могла б застосувати "Іскандер" на четвертий день війни, Пашинян відповів: "Думаю, він повинен мати відповіді на багато питань і не ставити запитань, відповіді на які він знає. А, може, він відповість, чому стріляні ракети "Іскандера" не вибухнули, або вибухнули лише на 10%".

На зауваження журналіста, хіба і так буває, Пашинян відповів: "Не знаю ... Можливо, зброя 80-х", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У середині листопада 2020 генерал-полковник Мовсес Акопян, який пішов у відставку з поста головного військового інспектора Вірменії, заявив на пресконференції, що в період бойових дій в Нагірному Карабаху вірменська сторона задіяла оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ОТРК "Іскандер" був задіяний вірменською стороною в останні дні війни в напрямку міста Шуші.

Комплекси "Іскандер" були представлені в Вірменії на військовому параді в 2016 році.