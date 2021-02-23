У Гвінеї стартувала вакцинація від Еболи

Вакцинація населення від лихоманки Ебола почалася на південному сході Гвінеї, де було зафіксовано спалах цього захворювання.

Про це повідомило регіональне представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я в Африці.

Вакцина була доставлена в Гвінею 22 лютого через штаб-квартири ВООЗ у Женеві в кількості 11 тис. доз.

Також ВООЗ організовує розгортання близько 8500 доз американської вакцини Merck. Так, на першому етапі вакцинації Гвінея матиме майже 20 тисяч доз вакцин.

Щеплення від Еболи робитимуть медикам і людям, які контактували з підтвердженим хворим на лихоманку. Вакцинація у Гвінеї розпочалася з медичних працівників.

Гвінеї також допомагає Світова продовольча програма, яка організовує спеціальні рейси для доправлення вакцин від Еболи та інших необхідних матеріалів.

Нині у Гвінеї виявлено десять випадків захворювання, що викликане вірусом Ебола. П'ятеро людей померли. Перший інфікований вірусом Ебола був виявлений на початку лютого. Уряд Гвінеї 14 лютого оголосив про початок епідемії лихоманки Ебола в префектурі Нзерекоре. Вакцинації підлягають особи, які мали контакт із зараженими.

Нагадаємо, вірус Ебола вперше було виявлено 1976 року. У 2014-му в Західній Африці спалахнула найнебезпечніша в історії епідемія Еболи, яка забрала життя щонайменше 11,3 тис. осіб. Всесвітня організація охорони здоров'я внесла цей вірус у список найсерйозніших хвороб у світі.

ВООЗ уважно стежить за кожним спалахом лихоманки Ебола. Так, кілька з них були зафіксовані в Демократичній республіці Конго.