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​Особисті дані 533 млн користувачів Facebook з'явилися у відкритому доступі

Серед "злитих" даних - номер мобільного телефону Цукерберга.

​Особисті дані 533 млн користувачів Facebook з'явилися у відкритому доступі
Фото: Телеканал 24

На хакерському форумі опублікували телефонні номери та інші персональні дані 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook із 106 країн.

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначаєтсья, що опублікована інформація включає номери телефонів, повні імена, місцезнаходження, дату народження, біографічні дані та в деяких випадках - адреси електронної пошти. 

Серед "злитих" даних - номер мобільного телефону засновника й керівника Facebook Марка Цукерберга. Крім того, до рук хакерів потрапила особиста інформація про співзасновників соцмережі Кріса Г'юса та Дастіна Московітца.

У Facebook повідомили, що йдеться про злам соцмережі у 2019 році, а прогалини у системі були виправилені у серпні 2019 року. Втім, злита особиста інформація доступна у відкритому доступі на хакерському форумі. А отже, може бути доступною для будь-кого.

Нагадаємо, на початку минулого року Facebook повідомив, що вводить інструмент, що дозволяє користувачам відв'язувати від профілю соцмережі особисті дані.

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