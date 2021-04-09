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Стерненка звільнили із СІЗО

Тюремний вирок залишається в силі, апеляція через тиждень.

Стерненка звільнили із СІЗО
Фото: facebook.com/MasiNayyem

Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку, засуджених до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляється на сторінці Стерненка у фейсбуці.

Замість утримання під вартою в СІЗО вони повинні будуть знаходитися під цілодобовим домашнім арештом.

Фото: Сергій Стерненко

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд визнав Сергія Стерненка та Руслана Демчука винними у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Одеси і колишнього керівника райорганізації партії "Родіна" Сергія Щербіча, що нібито стався у 2015 році.

Їм призначили покарання покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці. До набрання вироку законної сили їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тюремний строк Стерненку дали за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

16 квітня почнеться розгляд апеляційної скарги на вирок Приморського районного суду.

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