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У Києві поліцейський попався на збуті психотропів

Разом з офіцером Дніпровського управління затримали його спільників.

У Києві поліцейський попався на збуті психотропів
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві на збуті психотропних речовин затримали співробітника Дніпровського УП ГУНП у м. Києві та його спільників.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, дільничний офіцер поліції налагодив механізм незаконних дій із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Так, правоохоронець, отримавши від постачальників наркотичні засоби, здійснював їх збут через довірених осіб з числа тих, шо раніше притягувався до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів", - сказано в повідомленні.

Поліцейського та його спільників затримали під час здійснення оперативної закупки психотропних речовин.

У подальшому у межах слідства правоохоронці провели одночасні обшуки у домоволодіннях та транспортних засобах, що належать та використовуються дільничним офіцером, а також його спільниками. Під час обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби, гроші та обладнання для виготовлення психотропних речовин.

Фото: .facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Поліцейського та його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомляли, в березні у Києві викрили потужне наркоугрупування з щомісячним "заробітком" у 70 млн гривень.

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