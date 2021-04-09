Ще один потерпілий у справі "26 лютого" заявив, що не вважає себе потерпілим і не має претензій до Чубарова

У Верховному суді Криму відбулося чергове судове засідання у кримінальній справі стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу, в ході якого було оголошено лист потерпілого на прізвище Корнієнко.

У цьому листі він повідомив суд, що не вважає себе потерпілим, претензій до Рефата Чубарова не має, і просив його більше не турбувати, повідомляє "Кримський процес".

За інформацією адвоката Олександра Осокіна, це не перший випадок. У ході судового процесу кілька потерпілих раніше вже просили суд їх такими не вважати, підкреслюючи, що не мають претензій до Рефата Чубарова.

Раніше, 10 березня, він повідомляв, що 4 людини, допитані як потерпілі, заявили, що не мають до Чубарова ніяких претензій. Крім цього, в ході судового засідання було допитано двоє свідків захисту, які дали свідчення про події 26 лютого 2014 року і про те, яку роль грав Чубаров для недопущення зіткнень під стінами кримського парламенту.

Наступне засідання заплановано на 12 квітня, очікується допит ще чотирьох свідків захисту.

Нагадаємо, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року.

За версією слідства, 25 лютого 2014 року Чубаров, будучи обізнаним про позачергове засідання сесії депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де планувалося розглянути питання про звіт республіканського уряду, для зриву засідання доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками "Меджлісу", які братимуть у них участь.

Під час попереднього засідання суд не допустив до захисту адвоката Миколу Полозова.