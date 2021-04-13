Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму почав розглядати справу українського політв'язня Яцкіна

У підконтрольному окупаційній владі Верховному суді Криму почався розгляд по кримінальної справи стосовно українця Івана Яцкіна, якого звинувачують у державній зраді і співпраці з українськими спецслужбами.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Засідання проходить у закритому режимі. На офіційному сайті Верховного суду приховано відомості про склад судової колегії, а також про осіб, які беруть участь в процесі.

Як повідомив адвокат Микола Полозов перед засіданням, він має намір представляти сторону захисту Яцкіна під час всього процесу.

За версією слідства, перебуваючи в Сімферополі з 14 лютого по 30 березня 2016 року, Яцкін за завданням СБУ спілкувався зі своїми знайомими з числа правоохоронців, "збираючи персональні дані співробітників Оперативно-пошукового бюро МВС по Республіці Крим". А перебуваючи з квітня по липень 2016 року у території України, "передав їм ці дані, що становлять державну таємницю".

Нагадаємо, Яцкін був затриманий в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року і етапований до Москви. В Росії йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У 2020 році Яцкін написав листа з московського слідчого ізолятора "Лефортово" президенту України Володимиру Зеленському та уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій з проханням включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині. Адвокат кримчанина повідомив, що в Офісі президента прийняли заяву Яцкіна.