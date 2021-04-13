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З ОАЕ депортували 11 українок - учасниць "голої фотосесії"

Ще одна дівчина захворіла на ковід і буде депортована після одужання.

З ОАЕ депортували 11 українок - учасниць "голої фотосесії"
Фото: alexcheban.livejournal.com

З Об'єднаних Арабських Еміратів увечері 12 квітня депортували 11 із 12 українок, які взяли участь у відвертій фотосесії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Учора ввечері влада ОАЕ депортувала одинадцять громадянок України, яких раніше затримали у Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якої був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання", - сказав він.

Ніколенко також зазначив, що всім дівчатам заборонили подальший в'їзд на територію ОАЕ.

"Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань", - наголосив спікер МЗС.

Він нагадав, що, крім депортації, їм загрожували чималий штраф та ув'язнення терміном до шести місяців.

"Для безпечних подорожей за кордон закликаємо громадян України суворо дотримуватися законодавства та правил поведінки у країнах перебування", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, поліція Дубая повідомила про затримання 3 квітня жінок, серед яких - громадянки України, які знімалися оголеними на балконі. 6 квітня консул України провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая та відвідав затриманих у СІЗО.

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