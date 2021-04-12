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​Держсекретар США обговорив із генсеком НАТО ситуацію на кордоні РФ та України

Блінкен та Столтенберг закликали Росію припинити нарощування військової присутності.

​Держсекретар США обговорив із генсеком НАТО ситуацію на кордоні РФ та України
Тоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив ситуацію на кордоні Росії і України, закликавши РФ припинити нарощування військової присутності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держдеп США.

"Блінкен і Столтенберг обговорили багато тем, зокрема на терміновій необхідності того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової присутності вздовж кордону з Україною і в окупованому Криму", - йдеться в заяві американського відомства.

Держсекретар США і генсек НАТО також обговорили ситуацію в Афганістані і плани щодо майбутнього саміту Альянсу.

Нагадаємо, 30 березня, під час доповіді у парламенті, начальник Генерального штабу-головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

1 квітня Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною.  Зазначалося, що Вашингтон обговорює з союзниками по НАТО свої побоювання з цього приводу.

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