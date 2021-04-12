Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза

Начинает сбываться то, о чём каждый месяц писал LB.ua на протяжении года . Согласно информации украинской разведки, опубликованной изданием «Зеркало недели», Россия рассматривает вариант с присоединением захваченных территорий Донбасса. По сути, речь идёт о попытке легализации оккупации. Это происходит на фоне эскалации на фронте и концентрации войск РФ по всему периметру украинско-российской границы. О возможных сценариях – далее в материале.

Фото: EPA/UPG Перед репетицией парада Победы на Красной площади в Москве, 17 июня 2020.

22 апреля 2020 года, практически год назад, когда в России только планировали провести референдум о принятии обновлённой Конституции, LB.ua писал: приняв этот документ, Путин открыл себе путь для присоединения Донбасса к территории РФ.

Всё дело в том, что одна из правок главного закона России касалась непосредственно создания на территории РФ так называемых «новых федеральных территорий» при организации там публичной власти.

Год назад на оккупированных территориях Донбасса Россия вовсю уже проводила массовую паспортизацию. Она тогда отрезала регион от украинской территории, контролируемой нашим правительством. Блокируя КПВВ, Москва через своих приспешников в ОРДЛО объясняла: всё это – для борьбы с пандемией. На самом деле началась подготовка по легализации оккупации. Сейчас она вышла на финальный этап.

10 апреля 2021 года украинская разведка, согласно информации издания «Зеркало недели», получила документальные сведения. Там написано, что «руководство «ДНР» прорабатывает три варианта обращения к Владимиру Путину. Хотя правильнее будет сказать: варианты подготовили в Кремле, марионетки в ОРДЛО их всего лишь озвучат. В первом варианте звучит просьба оказать военную помощь «ДНР». Во втором – принять «ДНР» в состав России. В третьем – признать независимость «ДНР» и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ. Это следует из текстов трех проектов письма, подготовленных «МИД ДНР» на имя президента России, за подписью «главы ДНР» Дениса Пушилина», – дословно сказано в сообщении.

Фото: EPA/UPG Ставленник Кремля в «ДНР» Денис Пушилин

Ныне все разбирают эти опции, при этом не понимая, что всё это – один сценарий.

Напомним, как происходила оккупация Крыма, следствием которой стал захват отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

1 марта 2014 года сенаторы Совета Федерации РФ одобрили использование российских войск в Украине. Это решение принималось по официальному прошению Путина. Пропаганда говорила, что войска были нужны для обеспечения проведения так называемого безопасного референдума по присоединению Крыма в состав России и для спасения жителей полуострова от угрозы со стороны материковой Украины. На самом деле все эти решения были приняты лишь с одной целью: оккупации украинской территории. И ничего более.

В Москве предполагали, что после Крыма украинский Юго-Восток примет российские войска с распростёртыми объятиями. Но что-то пошло не так. Им удалось захватить лишь часть Донбасса. Правда, российскому руководству надо отдать должное: посредством этого у н получилось дестабилизировать Украину на годы вперёд.

Активная фаза подготовительной кампании в Крыму началась после 18 февраля – за полмесяца до решения Совфеда о введении войск и за месяц до проведения противоречащего украинской Конституции референдума.

Однако давайте также вспомним, что на следующий день после 16 марта, когда в Крыму прошёл этот «плебисцит», в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым, а уже 18 марта она подписала с Россией договор о вхождении в состав РФ. Вот вам и полноценная картина!

Фото: EPA/UPG Крымчане после референдума на площади Ленина в Симферополе, март 2014 года.

К слову, перед проведением так называемого референдума по всему периметру украинско-российской границы стояли войска РФ. Проводились масштабные военные учения. Москва для этого даже вернула с пенсионного отдыха советских генералов.

Поэтому, когда нам говорят о трёх различных вариантах по дестабилизации Донбасса, это – для отвода глаз. Всё – один большой сценарий по присоединению Донбасса в состав России. С какой периодичностью, частотой он будет внедряться, особого значения не имеет. Нам показали конечную цель.

Необходимые исходные данные уже есть: массовая раздача паспортов РФ украинским гражданам, закрытие пропускных пунктов, милитаризация региона и проведение колоссальных военных учений. Даже план уже описали – сродни крымскому. Дабы не выдумывать ничего нового. Не хватает только одного – указа Путина об использовании войск за границей.

Хотя нет, и с этим, вероятнее всего, Кремль всё решит в ближайшее время.

Разрешение Совфеда о введении войск на территорию Украины было отозвано в июне 2014 года. После этого нам стали говорить, что на Донбассе российских войск нет. Следовательно, ныне президент РФ должен получить новое согласие на ввод войск. И уже курсирует информация о том, что Путин может об этом попросить 21 апреля – во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию. К тому моменту на Донбассе всё должно быть готово к выполнению плана по легализации территорий.

В то же время, как сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, 22 апреля будет собран Совфед, а 23 апреля – проведено пленарное заседание. Тогда многое может решиться.

Фото: gipermed.info

С точки зрения пропаганды тоже всё уже подготовлено: рассказы о попытке Украины повторить Нагорно-Карабахский сценарий, сюжеты российских СМИ о «зверствах в Донецке», заявления о недопущении Россией на Донбассе «второй Сребреницы».

Путин действительно может решиться на присоединение ранее оккупированных территорий Донбасса. Это – не выдумка, а опция, прописанная в Конституции РФ. Это может произойти в ближайшее время, а может быть отсрочено на определённый период. Однако нынешняя общая ситуация показывает: российскому руководству выгодно сейчас легализовать захват. Грядут выборы, трещит по швам экономика, протестная активность усиливается. В большинстве своём российская власть решает те же проблемы, что и в 2014 году во время оккупации Крыма.

Мы не будем рассказывать сейчас о формате «Минска», хотя почему-то кажется, что россияне до последнего будут нам его впихивать. LB.ua до сих пор акцентирует: опция по присоединению Донбасса вполне вероятна. И Украине нужно быть готовой к такому сценарию.