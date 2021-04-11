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Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)

За хакерською атакою може стояти "Моссад".

Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Фото: ЕРА/UPG

Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран.

10 квітня Тегеран запустив нові “просунуті” центрифуги, які можуть швидше збагачувати уран. Президент Ірану особисто відвідав об'єкт і спостерігав за запуском новітніх центрифуг. Хасан Рухані, виступ якого транслювали в прямому ефірі національного телебачення, вчергове заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету.

"Ми не прагнемо володіти ядерною зброєю. Ми ведемо ядерні розробки лише з цивільною метою", - сказав він.

Уже вночі 11 квітня на збагачувальному підприємстві несподівано зникло світло. “Інцидент не спричинив жертв та забруднення”, – цитує Al Jazeera представника Іранської організації з атомної енергії Бегруз Камальванді.

"Атака на збагачувальне підприємство в Натанзі свідчить про поразку тих, хто виступає проти промислового та політичного розвитку нашої країни, у спробі завадити атомній галузі", - заявив голова Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салахі.

Він підкреслив, що його країна залишає за собою право на відповідь. Салахі не назвав джерело атаки на ядерний об'єкт, але ізраїльські ЗМІ з посиланням на західні розвідувальні служби пишуть, що мова йде про хакерський напад, за яким може стояти "Моссад".

Jerusalem Post з посиланням на власні джерела стверджує, що інцидент на ядерному об'єкті не був випадковим і завдана шкода може бути значною.

Це вже другий інцидент на ядерному об’єкті в Натанзі. Влітку минулого року там спалахнула пожежа, яку уряд вважає спробою саботувати ядерну програму Ірану.

Підземний майданчик у Натанзі є ключовим об’єктом програми збагачення урану в Ірані і контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

Нагадаємо, у січні Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про плани збагатити уран до 20% на своєму заводі у Фордо, перевищивши ліміт встановлений у міжнародній ядерній угоді 2015 року.

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