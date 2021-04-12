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Асоціації із захисту прав жінок збирають підписи за відставку президента Євроради через "Софагейт"

Під час протокольної зйомки в Туреччині для голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн не знайшлося стільця.

Асоціації європейських жінок вимагають відставки президента Європейської Ради Шарля Мішеля після скандалу під час протокольної зйомки в турецькій столиці Анкарі на переговорах за участю голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Фото: twitter.com/RomanPable

Фонд із захисту прав жінок та гендерної рівності Millenia Foundation 8 квітня розпочав збір підписів під петицією, яку станом на 12 квітня підтримали понад 5,7 тисячі осіб, передає DW.

Автори документа вказали на "три серйозні помилки", які зробив Мішель, сівши у крісло біля Ердогана за умови відсутності вільного крісла для голови Єврокомісії. Цим президент Європейської Ради зашкодив дипломатії, Європейському Союзу та правам людини, особливо правам жінок, вказується в листі. На думку його авторів, Шарль Мішель тим самим образив не лише Урсулу фон дер Ляєн, а й "усіх жінок".

Під час протокольної зйомки 6 квітня в Анкарі Урсулі фон дер Ляєн не запропонували крісла. Ердоган і Мішель зайняли місця один навпроти одного поруч із прапорами ЄС та Туреччини, а фон дер Ляєн - за відсутності третього крісла - деякий час довелося стояти осторонь. Вона спробувала привернути увагу співрозмовників, вимовляючи "е-е-е" і розводячи руками.

Третє крісло в кімнаті так і не з'явилося, а голову Єврокомісії, яка на переговорах перебувала у статусі, рівному статусу Ердогана й Мішеля, посадили на диван - напроти турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

Ці кадри активно поширювали в соціальних мережах, а сам скандал у європейських ЗМІ охрестили як "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара і Брюссель спробували перекласти одне на одного провину за інцидент. "Розсаджування здійснювалося відповідно до пропозиції ЄС. Крапка", - пізніше прокоментував скандал Чавушоглу. "Ми б не говорили про це, якби на адресу Туреччини не прозвучали звинувачення", - додав він.

Натомість протокольна група, яка відповідала за візит з європейського боку, заявила, що їй було відмовлено у попередньому доступі до зали переговорів. "Якби в кімнату для тет-а-тет було надано доступ, ми б запропонували гостям люб'язно замінити диван на два крісла", - відзначили в листі представники команди ЄС, яка стежила за дотриманням протоколу.

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що Урсула фон дер Ляєн була здивована тим, що сталося, і висловив жаль у зв'язку з "диференційованим" підходом турецької сторони до Мішеля і фон дер Ляєн, а також якоюсь мірою "навіть принизливим ставленням до голови Єврокомісії".

У ході переговорів у Анкарі 6 квітня Урсула фон дер Ляєн, зокрема, гостро розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції про захист жінок від насильства. Це "неправильний сигнал", який перешкоджає процесу зближення Анкари і Брюсселя, заявила вона.

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