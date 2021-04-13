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В Офісі президента очікують подвоєння чисельності військ РФ на кордоні з Україною

В Офісі президента привернули увагу до нарощування Росією військових сил вздовж українських кордонів.

В Офісі президента очікують подвоєння чисельності військ РФ на кордоні з Україною
Фото: Lb.ua

Чисельність російських військових сил вздовж українських кордонів невдовзі має подвоїтись. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець під час зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі сторони обговорили питання погіршення ситуації на сході України й поблизу її кордону та можливі шляхи стримування російської агресії.

“Заступник керівника Офісу президента України привернув увагу до нарощування Росією військових сил вздовж українських кордонів, у результаті чого їхня чисельність невдовзі має подвоїтись, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України й порушення нею режиму припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Машовець наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні з недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

Нагадаємо, З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 12 квітня зазначила, що у Вашингтоні відстежують ситуацію зі скупченням російських військ на українському кордоні, і “спостерігали за цим протягом вихідних”.

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