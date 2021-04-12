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Стало відомо ім’я українського бійця, який загинув на Донбасі

24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї.

Стало відомо ім’я українського бійця, який загинув на Донбасі
Фото: Lb.ua

Внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями РФ позицій українських підрозділів у зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув буковинець Ярослав Карлійчук.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї.

“У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді. Поховають Героя у рідному селі, дата похорону буде відома згодом. Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя, боронячи Україну. Герої не вмирають”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями РФ позицій українських підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.

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