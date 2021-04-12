Київ почав відключати житлові будинки від опалення

У Києві розпочали відключати житлові будинки від опалення. Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинене в понад 3 тисячах будинків.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що рішення про завершення опалювального сезону місцева влада прийняла, враховуючи прогноз погоди. Наразі середньодобова температура має становити вище +8 градусів протягом трьох діб.

"Будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення – прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії", - додали в КМДА.

Соціальні об’єкти - лікарні, садочки та школи - відключають за відповідними заявками керівників закладів.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що опалення в Києві почнуть відключати 5 квітня, а процес відключення тепла може зайняти близько п'яти днів. Однак, завершення опалювального сезону у столиці перенесли через похолодання.

Опалювальний сезон у Києві почався 16 жовтня.