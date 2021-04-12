​Уряд дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

Кабінет міністрів надав можливість створення територіальних структурних підрозділів кращих іноземних вищих навчальних закладів в Україні.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабміну №304 від 24 березня "Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти", підготовлену на виконання абзацу шостого ч. 9. ст. 33 Закону "Про вищу освіту".

"Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти. Отже, найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах", - зазначив заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Провадження освітньої діяльності філії вишу буде здійснюватися на підставі дозволу, виданого Міносвіти.

Зазначається, що іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.

"Не надаватиметься дозвіл закладу вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта", - наголосили в Міносвіти.

Нагадаємо, чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року.