Верховний суд почав розгляд позову “112 каналу” щодо санкцій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України почав розгляд справи щодо застосування санкцій до ТОВ Телерадіокомпанія "112-ТВ".

Про це повідомляє пресслужба суду.

"12 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/40/21 за позовом ТОВ «Телерадіокомпанія "112-ТВ"», у якому оскаржено Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», відповідно до якого застосовано санкції до позивача", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні у судовому засіданні заслухано клопотання сторін.

"Задовольнивши клопотання позивача про відкладення розгляду справи та надання строку для ознайомлення з доказами й поясненнями, підготовленими третьою особою на стороні відповідача – Службою безпеки України, Верховний Суд відклав розгляд справи", - сказано у повідомленні.

Наступне судове засідання призначене на 31 травня.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого. Зараз вони працюють тільки в інтернеті. Наразі створений новий ефірний телеканал на базі львівського "Перший незалежний".

26 лютого телерадіокомпанія "112-ТВ" оскаржила санкції, накладені на неї Радою національної безпеки та оборони.

Раніше санкції РНБО оскаржили телеканали NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), Zik (ТОВ "Телерадіокомпанія Нові комунікації") та їх формальний власник, депутат Верховної Ради Тарас Козак.