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Данілов: Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом

Секретар РНБО звинуватив Росію в інформаційній війні.

Данілов: Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом
Фото: rnbo.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом.

Про це він сказав під час зустрічі з іноземними послами.

"В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - цитує Данілова пресслужба РНБО.

Зустріч з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС відбулася за їхньою ініціативою. На ній говорили про безпекову ситуацію та ескалацію російської гібридної агресії на сході України.

Данілов розказав послам про поїздку президента на передову. За його словами, українські військові там готові до будь-якого загострення ситуації.

"Ми не віддамо свою землю", - сказав Данілов, додавши при цьому, що "без допомоги наших справжніх партнерів нам буде складно".

Нагадаємо, що російська пропаганда останні кілька тижнів розповсюджує інформацію про "мілітаристський угар" України та нібито наявні плани ескалації ситуації на фронті. Українська влада, починаючи з головнокомандувача Руслана Хомчака і міністра оборони Андрія Тарана, ці заяви спростували.

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